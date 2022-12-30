«Если бы слушатели знали»: Фоменко рассказал, в каком состоянии создавал песни

Актер и автор песен Николай Фоменко рассказал, что не все романтические хиты создавались в соответствующих условиях. Иногда обстоятельства были неблагоприятными.

«Если бы слушатели знали, как создаются романтические хиты!» - начала Фоменко.

Он вспомнил, что песня «Арина-балерина», в которой описываются кофе на завтрак и камин, создавалась в армии. В этот момент Фоменко был «где-то на границе с Норвегией» и «околевал от холода в сломанном автобусе, при температуре минус 25».

Актер признался, что у некоторых героинь песен были прототипы. Кто именно, Фоменко не уточнил.

Ранее стали известны самые безвкусные звезды российского шоу-бизнеса. Первое место в рейтинге заняла бывшая жена Фоменко Мария Голубкина.