11:47, 30 декабря 2022
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«Если бы слушатели знали»: Фоменко рассказал, в каком состоянии создавал песни
Фото: Lomohov Anatoly/East News
Актер и автор песен Николай Фоменко рассказал, что не все романтические хиты создавались в соответствующих условиях. Иногда обстоятельства были неблагоприятными.
«Если бы слушатели знали, как создаются романтические хиты!» - начала Фоменко.
Он вспомнил, что песня «Арина-балерина», в которой описываются кофе на завтрак и камин, создавалась в армии. В этот момент Фоменко был «где-то на границе с Норвегией» и «околевал от холода в сломанном автобусе, при температуре минус 25».
Актер признался, что у некоторых героинь песен были прототипы. Кто именно, Фоменко не уточнил.
Ранее стали известны самые безвкусные звезды российского шоу-бизнеса. Первое место в рейтинге заняла бывшая жена Фоменко Мария Голубкина.
Источник фото:Lomohov Anatoly/East News
Источник:Известия
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги: