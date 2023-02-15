«Есть любовь»: Вера Брежнева не страдает в одиночестве после сообщения о разводе с Меладзе

Певица Вера Брежнева старается не раскрывать подробности личной жизни, но недавно неожиданно заговорила о любви. Супруга Константина Меладзе призналась, что испытывает чувства, но имя мужа называть не стала. Поклонники подозревают, что у артистки появился кто-то другой.

Напомним, что Брежнева уехала из России. Сначала она обосновалась в Польше, а после отправилась в Италию. Исполнительница публиковала фото в одиночестве, а Меладзе совсем перестал выходить на связь. Многие посчитали, что в отношениях пары настали трудные времена. Тем более что некоторые заметили у блондинки отсутствие обручального кольца.

«Всё есть любовь. Все есть любовь. Во всем есть любовь», — написала Вера в своем личном микроблоге.

Неожиданное заявление певицы удивило ее поклонников. Теперь они гадают, предназначалось ли оно Константину или уже новому мужчине, который занял его место. По улыбчивому лицу красавицы не видно, что она скучает по супругу.

Ранее мы писали о том, что Константин Меладзе не поздравил Веру Брежневу с днем рождения.