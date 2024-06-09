«Все дорого, в домах холодно»: режиссер Дмитрий Астрахан пожаловался на жизнь за границей

67-летний режиссер Дмитрий Астрахан пожаловался на дорогое жилье во Франции. О недостатках жизни за границей он рассказал в эфире шоу «Секрет на миллион».

Так, по словам Дмитрия Астрахана, снять квартиру во Франции в 1,5 раза дороже, нежели в Москве. В связи с этим режиссер планирует купить недвижимость за границей, а не тратить деньги на аренду. Однако процесс усложняется высоким налогом на наследство. Дело в том, что наследники на недвижимость во Франции обязаны выкупать ее у государства.

К тому же жизнь за границей имеет еще один недостаток. Супруга Астрахана заявила, что в домах во Франции зачастую очень холодно.

«Не так устроен быт, в Москве для нас норма тепло, а во Франции либо у них коллективное отопление, либо свое собственное. И так как все это дорого, в домах холодно. Очень много ограничений», – отмечает жена режиссера.

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