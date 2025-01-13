«Все дома вместе»: Елена Перминова воссоединилась с семьей после отпуска в Мексике

Российская модель Елена Перминова воссоединилась с семьей после отпуска в Мексике. Соответствующий пост появился в ее микроблоге.

25 декабря Перминова объявила о расставании с бизнесменом Александром Перминовым после 20 лет отношений. После разрыва отмечать Новый год бывшие возлюбленные разлетелись в разных направлениях: манекенщица — в Мексику, а предприниматель с детьми — в ОАЭ, а затем на Мальдивы. Сегодня знаменитость рассказала, что вернулась из поездки в Москву, где воссоединилась с наследниками.

«Наконец-то все дома вместе. Потихоньку обживаемся. Сидят такие довольные. Хорошие, любимые котяточки мои...», — поделилась 38-летняя Перминова.

Ранее Елену Перминову заподозрили в романе с 20-летним манекенщиком Тарасом Романовым.

Cлухи о связи Перминовой и Романова поползли после того, как модель объявила о разрыве с Лебедевым. Внимательные фанаты считают, что роман продолжается уже долгое время. Они ставят друг другу лайки в соцсетях и обмениваются комментариями.