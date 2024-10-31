«Все должно быть полюбовно»: жена Джигана раскрыла, с кем останутся их 4 ребенка после развода

Блогерша Оксана Самойлова ответила, с кем останутся дети при разводе с рэпером Джиганом. По ее словам, и дочери, и сын будут жить с ней, так как артист себе никого не возьмет.

В последнее время многие звезды стали в судах бороться за детей. Разбирательства долгое время продолжались у Агаты Муцениеце и Павла Прилучного, а теперь по их стопам пошел актер Владимир Селиванов, решивший забрать дочь у экс-жены. Прокомментировать эти истории решила многодетная мать Оксана Самойлова. Пока с мужем она расставаться не собирается, но, если это произойдет — дети останутся с ней.

Оксана призналась, что, по ее мнению, несовершеннолетние должны жить с мамой. Но отец тоже должен участвовать в воспитании.

«Понятно, что все должно быть полюбовно, в интересах ребенка, но не всегда так получается. Согласитесь, что это все же лучше, чем если бы отец сказал: «Да забирай, я буду видеться раз в году». А Джиган бы никого не взял, поверьте!» - цитирует слова Самойловой «7Дней.ru».

Напомним, что Джиган и Оксана Самойлова в прошлом году уже были на грани развода. Несколько месяцев рэпер не возвращался домой и пытался извиниться перед женой за пристрастие к алкоголю. Сначала блогерша была непреклонна, но в итоге все-таки простила супруга.

Ранее стало известно, что Оксана Самойлова и Джиган построят питомник для коз из Бутово.