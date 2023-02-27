Все деньги уходили туда: Инна Чурикова исполнила мечту, построив огромный особняк

Актриса Инна Чурикова 10 лет строила огромный особняк, в который переехала из маленькой квартиры. Об этом рассказала ее подруга Людмила Поргина.

«Это была ее мечта — построить особняк ХVIII века, с колоннами, с окнами», - поделилась она подробностями с mk.ru.

Несмотря на долгое строительство, Чурикова всё сделала. При этом Поргина подтвердила, что все деньги уходили на возведение дома.

«И когда я приехала, сказала: «Чисто дворянская усадьба», - поделилась своими впечатлениями от дома Поргина.

Чурикова приглашала ее с мужем, актером Николаем Караченцовым в гости, когда тот был инвалидом. В итоге актриса приезжала одна и полдня могла провести с подругой в ее доме.

Ранее муж Чуриковой Глеб Панфилов на сороковой день назвал настоящую причину смерти актрисы.