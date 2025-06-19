«Все деньги отдает мне, а я их распределяю»: Дибцева рассказала о браке с бизнесменом

Актриса Ольга Дибцева рассказала о семейной жизни и вспомнила историю знакомства с мужем. В интервью Леди Mail звезда «Холопа» заявила, что супруг отдает ей все деньги, а она уже их распределяет.

В прошлом году женщина во второй раз вышла замуж. Она сыграла свадьбу с бизнесменом Евгением. Ольга поделилась, что их знакомство состоялось в поезде. Она ехала в Северную столицу на похороны дяди, а он возвращался домой из командировки.

«Как он мне потом рассказал, он был очень удивлен, что такая, мол, звезда, а едет обычным поездом, рядом с обычными людьми. По его словам, он тогда в меня влюбился. А до этого я ему очень нравилась — он смотрел фильмы с моим участием. Но подходить ко мне в поезде постеснялся — решил, что, если господу будет угодно, мы встретимся еще раз», – рассказала звезда.

Через некоторое время они действительно встретились, это случилось на улице. Тогда мужчина решился познакомиться с артисткой. Дибцева вспомнила, что на тот момент разводилась и была не в самом благоприятном состоянии для новых романтических отношений. Но Евгению удалось завоевать ее сердце. Он также подружился с ее дочкой Серафимой.

Актриса рада, что муж с пониманием относится к ее профессии и берет на себя финансовые расходы семьи.

«Женя в этом плане, как и во всех остальных, правильный муж, все деньги отдает мне, а я их распределяю так, как нужно. Конечно, мне стало полегче, ведь раньше приходилось на все самой горбатиться», — добавила Ольга.

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