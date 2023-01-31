Все деньги на загорелых красавцев: рискующий сесть в тюрьму Киркоров показал свой отпуск в Майами

На прошлой неделе стало известно, что Филипп Киркоров тайно уехал в США, несмотря на то, что уже долгое время на него ведут «охоту» американские активисты. Они требуют, чтобы российскому артисту запретили въезд в страну, а также отобрали все его имущество. Находясь сейчас в Майами, певец сильно рискует, по мнению его поклонников, однако самого исполнителя это мало волнует.

Недавно он вышел на связь из своего отпуска и показал, как он там отдыхает. Так как адвокат Филиппа полностью уверен, что его клиенту ничего не грозит, Киркоров делает все, что его душе угодно за границей. Оказалось, что вокалист нещадно сорит деньгами и балует роскошными подарками и ужинами в дорогих ресторанах своих друзей. Причем компания состоит в основном из загорелых молодых мужчин. Именно они и демонстрировали щедрость Филиппа на видео.

За один день они посетили несколько брендовых бутиков и самый дорогой рыбный ресторан, который товарищи Филиппа смогли себе позволить только благодаря ему. Так что, судя по всему, Киркорова совершенно не волнует гнев со стороны американцев в его сторону, и он вполне безмятежно проводит свои будни, не боясь последствий.

Отметим, что артист все же прибегнул к некоторым мерам предосторожности. Так, он въезжал на территорию США не по российскому, а по болгарскому паспорту. Но свое решение певец не прокомментировал.

Ранее продюсер Дзюник назвал имя человека, которому выгодны все скандалы Филиппа Киркорова.