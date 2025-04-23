Все деньги доставались Седоковой: отец Тиммы доказал, что его сын не был «нищебродом»

Семья покончившего с собой латвийского баскетболиста Яниса Тиммы продолжает опровергать заявления его экс-супруги Анны Седоковой. Певица неоднократно намекала, что ей приходится содержать мужа, и якобы финансовая сторона стала одной из причин развода пары. Отец спортсмена Райтис Тимма пояснил, что бывшая невестка говорит неправду.

Отец баскетболиста обратился за помощью к новым юристам после выхода из дела Екатерины Гордон. В браке Седоковой и Тиммы было приобретено пять квартир – все они были оформлены на имя Анны, уточнил Райтис.

«Седокова сейчас активно формирует общественное мнение, пытаясь убедить аудиторию, что Тимма был нищебродом, и семью содержала она. Это фальсификация фактов», - добавил Тимма-старший.

Он пояснил, что в 2021 году Янис продал свои люксовые автомобили стоимостью полмиллиона евро – все денежные средства мужчина перевел на счет жены. Спустя год баскетболист продал шикарную квартиру в Риге, за которую получил 580 тыс. евро. Деньги баскетболист также отдал Анне.

По словам Райтиса, Янис оплачивал все «хотелки» экс-солистки «ВИА Гра». Янис арендовал для артистки виллу в США, выплачивал зарплату сотрудникам магазина одежды Анны.

Вдобавок ко всему, отец спортсмена вспомнил, как Анна продала элитную квартиру в ЖК «Алые паруса» рыночной стоимостью в 150 млн рублей накануне развода с Янисом.

Недавно певица впервые дала интервью после смерти супруга. Анна призналась, что случившееся стало для нее огромным горем.