Все дело в грибах: рок-музыкант Валерий Кипелов раскрыл секрет молодости

Рок-музыкант Валерий Кипелов поделился секретом сохранения молодости. 65-летний артист признался, что обожает ходить за грибами и может бродить по лесу часами. Об этом сообщает kp.ru.

Знаменитость дал интервью, в котором рассказал, что ведет активный образ жизни. Он много гуляет и занимается спортом, именно поэтому весит 67 килограммов. Валерий отмечает, что встает рано утром, делает растяжку и много дышит свежим воздухом. Также он делает упражнения с гантелями. Даже находясь на даче, звезда не дает себе расслабиться, у него на участке есть специальные тренажеры.

Кипелов рассказал, что любит лес. Он обожает природу и ходит по пять-шесть километров в день.

«За грибами могу часами ходить, недавно 16 белых нашел. Да и в городе могу часа три гулять по определенному маршруту в парке, иногда с дочерью и внучками», – поделился рок-музыкант.

Поклонники отмечают, что звезда выглядит прекрасно и заряжает других позитивом. Он дает множество концертов и не устает.

Напомним, что артист полюбил музыку еще в детстве. Он выступал в составе ВИА «Крестьянские дети», а после армии ушел в ансамбль «Шестеро молодых». Там же был его коллега Николай Расторгуев, который стал солистом группы «Любэ».

Группу «Ария» Валерий создал в 1985 году. Эта идея пришла к нему с участниками ВИА «Поющие сердца». С 2002 года возглавляет собственную группу «Кипелов».

Ранее мы писали о том, что 61-летний певец Григорий Лепс показал новые татуировки на концерте в Сочи. Артист не только исполнил хиты, но и пообщался с публикой. Некоторые заподозрили, что слишком веселый исполнитель перебрал с алкоголем, но он раскрыл правду о том, в каком состоянии вышел на сцену.