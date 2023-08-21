61-летний певец Григорий Лепс показал новые татуировки на концерте в Сочи

Певец Григорий Лепс показал зрителям новые татуировки на концерте в Сочи. 61-летний артист не только исполнил хиты, но и пообщался с публикой. Об этом сообщает PROZVEZD.

Несмотря на жаркую погоду, певец появился перед публикой в черном костюме и белой рубашке. К концу выступления мужчина вспотел и скинул пиджак, рубашка под ним была мокрая. Внимательным зрителям удалось рассмотреть новые татуировки на теле знаменитости.

Лепс пообщался со зрителями и пошутил на тему своего хита «Натали».

«Сколько интерпретаций было на эту песню. «Натали, я вернулся, чтобы дать тебе..». Очень интересные были ответвления, поэтические, «Натали, я купил тебе на кладбище земли», «Натали, ты зубами мне орехов наколи», – высказался артист.

Во время беседы со зрителями музыканты заиграли мелодию, но это не понравилось мужчине. Григорий назвал это «дешевыми понтами» и попросил не шуметь. Некоторые из присутствующих подумали, что звезда выпил. Но он поспешил опровергнуть домыслы.

«Они думают, что я бухой. Нет, я не бухой сейчас!» – пояснил певец.

Ранее мы писали о том, как Григория Лепса не пустили в родную школу. Журналисты попросили артиста рассказать о забавном случае из жизни. В ответ на это Лепс вспомнил о неудачной попытке посещения родной школы. В первую очередь, охрана учреждения уточнила цель визита Григория. Услышав, что он пришел навестить учителей, охранники отказали знаменитости в пропуске в здание.