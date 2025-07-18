«Все делает по-хитрому»: в МХАТе рассказали правду о работе Кехмана

Сотрудники МХАТа оказались недовольны работой Владимира Кехмана. Об этом сообщает Kp.ru.

Неделю назад руководителю МХАТ им. Горького Владимиру Кехману правоохранители предъявили обвинение в растрате денег. Следствие подозревает, что средства, которые генеральный директор театра потратил на ремонт, были украдены.

Журналисты связались с одним из людей, работающих во МХАТе. Там рассказали, что ремонтные работы в театре проходят регулярно, а работы в последнее время практически нет.

«Кехман всё делает по-хитрому. МХАТ поработает 2−3 месяца и закрывается на ремонт. И так происходит уже три с половиной года. Работа фактически поставлена на паузу. Но этому находится объяснение: Кехман заказал очень дорогое оборудование в недружественных странах и теперь проблемы с его доставкой», — рассказал источник.

По плану театр должен открыться в октябре-ноябре. При этом зарплату артистам платят все равно, несмотря на то, что постановки показывают не так часто.

«На сборе труппы нам рассказывают, что у нас в репертуаре 30 названий. Но ведь эти спектакли не играют. Что делать артистам, у которых три с половиной года нет работы? То, что нам регулярно платят зарплату, это, конечно, хорошо… Но хочется ещё выходить на сцену», — добавил источник.

Ранее мы писали о том, что Виталий Бородин назвал Кехмана банановым королем.