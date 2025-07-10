«Никакого отношения к культуре не имеет, обыкновенный предприниматель»: Виталий Бородин рассказал о Кехмане

Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин рассказал, что у директора МХАТ Владимира Кехмана, которому следственные органы предъявили обвинение, было прозвище в Санкт-Петербурге. Его называли банановым королем.

Подробностями Бородин поделился в своем Telegram-канале.

«Эти дни мы общались с коллегами из Санкт-Петербурга, нам много чего интересного про него рассказали. Он был в разных ситуациях, чуть ли не в аферах, я не утверждаю, но об этом говорят. Каким-то образом данный человек попадает во МХАТ, хотя сам никакого отношения к культуре не имеет, является обыкновенным предпринимателем. Брал кредиты, убегал, потом опять прибежал. Хотелось бы, чтобы это дело довели до конца. Потому что это государственные, бюджетные деньги. Хотелось бы, чтобы не получилось, как с Кириллом Серебренниковым», - поделился Бородин.

Также глава ФПБК удивился, что руководителем МХАТ стал предприниматель, а не артист или деятель культуры.

«В Санкт-Петербурге у него прозвище «Банановый король». Представляете, банановый король стал руководителем во МХАТ. Не творческий человек, не заслуженный артист, не деятель культуры, а банановый король, то есть предприниматель, про которого пишут, что у него долг по кредитам 18 млрд рублей. Вот такие у нас сегодня банановые короли с долгом 18 млрд рублей становятся руководителями во МХАТ», - сказал Бородин.

Ранее сообщалось о том, как живет жена Кехмана Ида Лоло. Говорилось, что детей она рожала в Ницце, на родах присутствовал муж.