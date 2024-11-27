Все декабрьские концерты Лаймы Вайкуле в Германии отменили без объяснения причин

Певица Лайма Вайкуле уже несколько лет не приезжает в Россию с концертами и выступает только для иностранной публики. Однако дела ее идут не очень. Так, все шоу артистки в Германии, запланированные в декабре, были неожиданно отменены. На это обратила внимание журналистка Алена Жигалова в Telegram-канале «Алена, Блин!».

Еще совсем недавно Лайма признавалась, что у нее появились проблемы с заработком. Из-за этого ей пришлось учить языки, чтобы составлять программу для разной аудитории. Но даже это положение Вайкуле не спасло.

Ее ближайшие концерты должны были состояться 9,10 и 12 декабря. Однако все они были отменены. Причины организаторы и представители артистки не озвучили. К слову, по словам Вайкуле, петь она должна была на этих шоу на русском, литовском, латышском и украинском языках.

Напомним, что за границей Лайма общается с певицей Аллой Пугачевой и ее мужем Максимом Галкиным*(признан иноагентом на территории РФ). Артистка поддержала их решение покинуть Россию после начала СВО, а с другими российским коллегами разорвала связь.

Ранее в Сети высмеяли Лайму Вайкуле за попытку петь на четырех языках.

*(Признан иноагентом на территории РФ)