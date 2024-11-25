«Иждивенка, ничего не умеешь»: в Сети «обрушились» на Лайму Вайкуле, пожелавшую петь на четырех языках

Уехавшая из России певица Лайма Вайкуле в недавнем интервью пожаловалась на проблемы с работой за границей. Артистка анонсировала свою новую программу, в которой будет петь на четырех языках. Пользователей Сети возмутили заявления знаменитости, и они «обрушились» на нее с критикой, призвав ее уйти в тень. Об этом пишет «Абзац».

«Полиглот с дырявой старческой головой», «Когда она уже закроет свою канализацию?», «Обветшала бабка без жирных заработков в Россиюшке», — высказались в Сети.

Некоторые предложили покинувшей страну Лайме Вайкуле насовсем отказаться от русского языка.

«Зачем на русском разговариваешь? Давай на родном!», «Вот на русском языке чего шепелявишь-то? Лишнее. Не обольщайся, мы тебя не слушаем», — заявили Интернет-пользователи.

Кроме того, критики решили «пройтись» по вокальным данным артистки, отметив, что она «не умеет петь».

«Ничего делать не умеешь, иждивенка. На всех языках мира попробуй петь, все равно не умеешь», «Только и осталось, что петь в душе!» — пишут пользователи Сети.

Напомним, в 2022 году стало известно, что Лайма Вайкуле уехала из России, отказавшись от сотрудничества со страной, и перебралась в Латвию. По слухам, артистка осталась без заработков и занялась организацией своих концертов в европейских странах. Известно, что недавно из-за низкого спроса ее шоу на Тенерифе, которое должно было состояться 11 октября, перенесли на декабрь.

Ранее сообщалось о том, что Лайма Вайкуле спустя год объяснила свои слова про «кормилицу СССР».