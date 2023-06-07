«Все данные засекречены»: дочь Федосеевой-Шукшиной раскрыла, что происходит с актрисой на самом деле

Дочь актрисы, народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга рассказала, что медицинские данные по поводу госпитализированной артистки засекречены. Напомним, знаменитость находится в одной из лучших клиник Москвы, куда была госпитализирована с подозрением на ишемический инсульт.

Ольга не стала комментировать информацию об установке актрисе электрокардиостимулятора. Пятому каналу удалось выяснить другое.

«Мы согласились и подтвердили, чтобы не было лишнего шума вокруг, что все медицинские данные по поводу пациента засекречены», - поделилась наследница.

Она удивлена, что какая-то информация просачивается. Дочь призвала «к деликатности» и попросила не распространять ложные сведения.

«Все под Богом ходим», — заметила родственница.

Ранее мы писали, что пока 84-летней артистке установили временный электрокардиостимулятор. Решение было принято из-за ухудшения состояния Федосеевой-Шукшиной. В ближайшее время будет установлен постоянный электрокардиостимулятор – он позволит привести работу сердечного клапана в норму.

В целом состояние актрисы оценивается как тяжелое. Сознание актрисы сильно угнетено.