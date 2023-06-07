Находится в тяжелом состоянии: Лидии Федосеевой-Шукшиной установили электрокардиостимулятор

Недавно стало известно о госпитализации актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, а в распоряжении Telegram-канала Mash появилась информация, что 84-летней звезде установили электрокардиостимулятор.

По данным источника, после инфаркта головного мозга состояние здоровья женщины ухудшилось, у нее нарушена работа сердца. Врачи приняли решение установить ей временный кардиостимулятор.

Отмечается, что его будет недостаточно, поэтому в ближайшее время у звездной пациентки будет постоянный электрокардиостимулятор. Медики говорят, что благодаря ему работа сердечного клапана должна прийти в норму. Кроме того, это позволит предотвратить другие острые нарушения в системе кровообращения.

Как сообщает источник, сознание Лидии Федосеевой-Шукшиной сильно угнетено, женщина находится в тяжелом состоянии.

По данным Mash, у госпитализированной накануне актрисы еще в мае случился инфаркт головного мозга, о котором она не знала. Знаменитость обратилась ко врачам лишь спустя некоторое время.

Ранее мы писали о том, что о госпитализации актрисы рассказал сын Бари Алибасова. Мужчина признался, что предлагал женщине помощь, но ее дочь Ольга никого не подпускала к больной родительнице.