«Все цивилизованно»: Матвейчук высказался о детях и отношениях с бывшей женой

Актер, композитор и певец Глеб Матвейчук рассказал, в каких отношениях находится с бывшей супругой. Его слова приводит aif.ru.

«У нас, правда, все хорошо, цивилизованно. Наша главная задача - чтобы дети были счастливы, здоровы, ни в чем не нуждались и были готовы ко взрослой жизни. Дети ходят в бассейн. <…> У детей много кружков, репетиторов. А с осени хочу, чтобы они начали готовиться с педагогом к школе», - заявил артист.

Знаменитость также признался, что в июне экс-жена отправилась с детьми на море, в Пицунду, где артист приобрел дом.

«Там у них бассейн, море, солнце и замечательный воздух», - добавил он.

Напомним, Глеб Матвейчук состоял в гражданском браке с Еленой Глазковой с 2017 года. В 2018-м избранница подарила актеру дочь Алису. 11 августа 2020-го у пары родился второй ребёнок — сын Александр. 4 декабря 2022 года Глазкова в своём микроблоге призналась, что пара рассталась, оставаясь при этом в дружественных отношениях.

Ранее Матвейчук рассказал, что прекратил общение с некоторыми друзьями из-за СВО.