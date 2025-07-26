«Все, что завалялась на барахолке»: Аллу Пугачеву высмеяли за старомодный наряд в Юрмале
© Tarakanov Vadim / East News
Уехавшая из России Алла Пугачева редко выходит в свет, поэтому каждое ее появление вызывает бурные обсуждения в Сети. Муж 76-летней артистки, шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) опубликовал в личном блоге кадры с Пугачевой, глядя на которые пользователи пришли к выводу, что у исполнительницы хита «Мадам Брошкина» нет вкуса, а также проблемы со здоровьем.
На снимке Алла Борисовна запечатлена с открытым ртом, в длинном белом пальто и с массивными бусами на шее. Именно в этом наряде она посетила фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву» в Юрмале.
На ее фоне Галкин* выглядел скромно и повседневно. Он надел голубое поло и бежевые брюки.
Поклонники не оценили наряд Пугачевой и назвали его безвкусным и старомодным.
«Стилист явно не любит Пугачеву и решил ее приодеть во все, что завалялась на барахолке», — отметили комментаторы.
Кроме того, многие обратили внимание, что на распространившемся в Сети видео с фестиваля Пугачева с трудом передвигалась и крепко держала за руку мужа.
«Ощущение, что Галкин* вышел в свет с престарелой родственницей. Неужели Пугачева настолько плохо себя чувствует?!» — задались вопросом поклонники.
Ранее сообщалось, что в Юрмале стартовал фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву». Главной звездой мероприятия оказалась 76-летняя Алла Пугачева, на появление которой бурно отреагировали зрители – одна из женщин в зале расплакалась при виде певицы. При этом Пугачева не поднималась на сцену и присутствовала на мероприятии в качестве гостя.