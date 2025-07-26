«Все, что завалялась на барахолке»: Аллу Пугачеву высмеяли за старомодный наряд в Юрмале

Уехавшая из России Алла Пугачева редко выходит в свет, поэтому каждое ее появление вызывает бурные обсуждения в Сети. Муж 76-летней артистки, шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) опубликовал в личном блоге кадры с Пугачевой, глядя на которые пользователи пришли к выводу, что у исполнительницы хита «Мадам Брошкина» нет вкуса, а также проблемы со здоровьем.

На снимке Алла Борисовна запечатлена с открытым ртом, в длинном белом пальто и с массивными бусами на шее. Именно в этом наряде она посетила фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву» в Юрмале.

На ее фоне Галкин* выглядел скромно и повседневно. Он надел голубое поло и бежевые брюки.