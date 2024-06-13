«Все, что я видела, было вторично»: режиссер Окрепилова раскритиковала постановки Серебренникова

Режиссер Ольга Окрепилова, несколько лет проработавшая в Германии, раскритиковала театральные работы коллеги Кирилла Серебренникова. Она заявила, что все постановки, что она видела, были «вторичные».

В интервью «Абзацу» Ольга рассказала, что ей в творчестве важна суть. А Серебренников делает упор на форму. При этом она часто не понимает, что именно своими работами он хочет сказать зрителю. По признанию Окрепиловой, ей скучно смотреть подобное.

Единственное, что смогла выделить у коллеги режиссер, это спектакль «Пластилин», который был у него самый первый. Остальное же для нее оказалось не интересным.

«А потом все, что я видела, было вторично: эти мальчики, переодетые в девочек, и наоборот. Ну не знаю, мне неинтересно, мне скучно. Меня не интересует, с кем вы спите. Спите вы хоть с крокодилом. При чем здесь это? Вы мне расскажите суть», - поделилась своим мнением Ольга.

Напомним, что в этом году Кирилл Серебренников представил свой новый фильм на кинофестивале в Каннах. И его раскритиковали отечественные кинокритики.

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