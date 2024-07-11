«Все, что возможно, я подхватила»: беременная Мария Погребняк оказалась в больнице после отдыха в Турции

Блогерша Мария Погребняк призналась, что заболела. Она почувствовала себя плохо после того, как вернулась из Турции.

В личном Telegram-канале Мария вышла на связь с поклонниками из больницы. Оказалось, что она простыла в самолете по пути домой. Из-за недомогания звезде социальных сетей пришлось не спать всю ночь.

«Очень сильно болит горло, стреляет спину. Все, что возможно, я подхватила. Болеть в жару всегда тяжело, а беременной тем более. Никаких таблеток принимать нельзя. Пользуюсь исключительно «бабушкиными» методами», - поделилась Погребняк.

Блогерша призналась, что сдала все необходимые анализы. Сейчас она соблюдает постельный режим, чтобы скорее поправиться.

Напомним, что этим летом Мария объявила сначала о помолвке, а затем о беременности от жениха. С новым бойфрендом она сошлась через несколько месяцев после развода с мужем-футболистом.

Ранее Мария Погребняк рассказала о маньяке, который караулил ее возле школы.