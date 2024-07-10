«В семь лет»: Погребняк рассказала о маньяке, который караулил ее возле школы

Блогерша Мария Погребняк рассказала о том, как в семилетнем возрасте столкнулась с педофилом. Сейчас бывшей жене футболиста Павла Погребняка 35 лет, но она до сих пор помнит эту историю. Блондинка поделилась переживаниями в эфире Rutube-шоу Романа Каграманова «Чат на чат».

Звезда рассказала, что неизвестный мужчина караулил ее у школы. Она видела его несколько раз, но он не предпринимал по отношению к ней никаких действий. Правда, любил показывать детям себя.

«В семь лет я познакомилась с маньяком. Вообще я с ними знакомилась четыре раза. Я ходила в школу одной дорогой, он прятался за угол, потом выходил в черном плаще и всё показывал. Я сначала испугалась, второй раз решила рассмотреть, в третий поняла, что не особо уже и впечатляет», – поделилась она.

По словам Марии, мужчина встретил ее в четвертый раз, но тогда она прямо ему сказала, что уже «неинтересно». Погребняк призналась, что после этого незнакомец обиделся и больше не караулил ее.

Как оказалось, был в ее жизни еще один неприятный инцидент. Когда она была ребенком, то на них с мамой напал маньяк. Родительница смогла обиться от мужчины с помощью бревна, в итоге они спаслись.

Ранее мы писали о том, что ведущая Екатерина Андреева рассказала о нападении маньяка в Останкино. По словам звезды, мужчина долгое время за ней следил.