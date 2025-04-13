«Все, что пишется — вброс»: Куртукова опровергла новости о повышенном до 5 млн гонораре

Татьяна Куртукова опровергла новости о повышенном гонораре до 5 миллионов рублей.

На премии «Шансон года» исполнительница хита «Матушка земля» призналась, что уже успела прочитать про себя новости, связанные с ее выступлениями и райдером. По словам Татьяны, ее рассмешили слухи о пятимиллионных заработках за 45-минутное выступление.

Кроме того, Куртукова подчеркнула, что она работает с большой командой, чей труд должен быть оплачен. Она не стала скрывать, что ее гонорар должен покрывать все расходы, но новости про пять миллионов оказались ложными. Подробности приводит Telegram-канал «Звездач».

«Со мной работает большая профессиональная команда, мы готовим большую творческую программу, все требует вложений финансовых. Когда возрастает запрос на твои выступления, немудрено, что и гонорар тоже поднимается. Я не могу раскрывать суммы гонораров, все, что пишется в статьях — вброс. Труд человека должен быть оплачен по достоинству», — сообщила Татьяна.

Исполнительница также рассмеялась из-за райдера: якобы вместо BMW и китайских автомобилей премиум-класса она требует теперь только Mercedes-Benz S-класса. Для коллектива необходимо будет предоставить микроавтобус. Но певица заявила, что ей всего лишь нужны стул и стол в гримерке.

Ранее мы писали о том, что исполнительница хита «Матушка» раскрыла, как назвала свою дочь.