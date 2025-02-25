Редкое имя: исполнительница хита «Матушка» раскрыла имя своей дочери

Певица Татьяна Куртукова прославилась в 2024 году благодаря хиту «Матушка». О преподавателе колледжа искусств Пензы узнала вся страна. Но она не раскрывала подробности личной жизни. Оказывается, артистка замужем и воспитывает дочь с редким именем.

Татьяна в 2019 году вышла замуж за юриста Никиту Макеева. В 2023 году у них появилась на свет дочь. Изначально артистка скептически относилась к идее партнерских родов, но супруг настоял на своем присутствии в важный момент.

По словам певицы, она очень благодарна мужу за поддержку на родах. После этого Татьяна стала любить Никиту еще больше.

«Наша связь с ним стала крепче. Думаю, помимо факта самого родительства, очень повлияло то, что Никита от начала и до конца присутствовал на родах», — призналась исполнительница в разговоре с WomanHit.ru.

Супруги дали дочери редкое имя — Евника, созвучное с отчеством и фамилией. Оно означает «Благостная Победа». Но родители зовут дочь сокращенно — Ника.

Татьяна и Никита не прибегают к услугам няни, но в случае чего им помогают родители. Певица пока успешно совмещает материнство с выступлениями.

Ранее Татьяна Куртукова заявила, что устала от вопросов о конкуренции с SHAMAN.