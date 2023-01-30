«Все, что она делает — ненастоящее»: Регину Тодоренко вывели на чистую воду

Телеведущая Регина Тодоренко успевает принимать участие в проектах, быть любящей женой и мамой, а еще давать советы своим поклонникам. Популярный блогер Катя Конасова резко высказалась в адрес артистки и поставила ее на первое место в рейтинге «самых раздражающих российских звезд».

Поводом для публичных обсуждений и осуждений стал марафон Регины и ее мужа певца Влада Топалова. Они работали над своим проектом под названием «Люби, делай, мечтай!». Супруги за деньги предлагали всем желающим совершить свои семь шагов на пути к счастью.

Блогер приобрела данный курс, но осталась недовольна. По ее мнению, Регина только крутила тазом на камеру, визжала и призывала всех почувствовать волшебство. Телеведущая торговала воздухом за круглую сумму. Катя Конасова вспомнила также скандальную историю, в которой когда-то оказалась теледива. Тогда Тодоренко сделала странное заявление по поводу домашнего насилия.

«Твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?» – однажды сказала артистка во время беседы с фанатами.

После громких слов звезде пришлось долго извиняться и восстанавливать свою репутацию. Блогер считает, что поведение Регины недопустимо.

«Она потом выпустила фильм. Но я ей не верю. Я считываю ее эмоции, и все, что она делает — ненастоящее. Действительно ли она ошиблась? Действительно ли она так не думает?» — рассуждала Катя в эфире авторского шоу Ксении Собчак.

Ранее мы писали о том, как Регина Тодоренко улетела отдыхать на Мальдивы, пока ее муж Влад Топалов справлялся с сильной болезнью в одиночестве.