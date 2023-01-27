«Один»: Регина Тодоренко бросила тяжелобольного Влада Топалова

Телеведущая Регина Тодоренко ведет активный образ жизни, в котором не нашлось места ее мужу Владу Топалову. Артистка отправилась отдыхать на Мальдивы без супруга, который уже вторую неделю мучается от серьезной болезни. На днях он в очередной раз пожаловался на здоровье.

37-летний музыкант вышел на связь с поклонниками, чтобы рассказать о самочувствии. Влад заболел коронавирусом и вынужден лечиться дома. Он решил опередить поклонников, которые будут критиковать Регину за то, что оставила его одного. Мужчина признался, что любит одиночество. Но это прозвучало из его уст как оправдание.

«Полет нормальный. Все-таки я люблю быть один», – поделился Топалов.

Подписчики знаменитости пожелали ему скорейшего выздоровления.

«Выздоравливай», «Не болей», «Поправляйтесь скорее и берегите себя», «Здоровья вам», – пишут в комментариях.

Пока певец мучается от болезни, его жена отдыхает с детьми на Мальдивах. Некоторые предполагают, что телеведущая устала от супруга, а другие думают, что она решила таким образом обезопасить сыновей. Сама артистка пока никак не комментирует высказывания хейтеров.

Недавно Регина Тодоренко публично призналась в том, что является плохой матерью.