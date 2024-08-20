«Все, что есть, нужного размера»: звезда «Уральских пельменей» Михалкова ответила на сообщения о пластике

Актриса Юлия Михалкова, ставшая известной после участия в шоу «Уральские пельмени», прокомментировала слухи о пластических операциях. По словам юмористки, она никогда ничего не меняла в своей внешности, и у нее все натуральное.

Поклонники нередко пристально рассматривают новые снимки Юлии, пытаясь найти следы пластики. Ее подозревали в увеличении губ и некоторых других частей тела. Но на самом деле, как утверждает актриса, под нож хирурга она не ложилась. Да и в принципе к вмешательствам во внешность она относится скептически.

«Спасибо маме и папе, мне нравится мое отражение в зеркале. Все, что есть, нужного размера. Поэтому о пластике никогда не задумывалась», - поделилась Михалкова в интервью Леди Mail.ru.

Юлия отметила, что часто видит комментарии, в которых люди сомневаются в натуральности ее губ. Якобы они слишком объемные. По словам актрисы, такими их помогает делать помада, но некоторые люди все равно уверены, что она увеличивала их у косметолога.

Раньше, как призналась Михалкова, ее задевали негативные отзывы о ее внешности. Но сейчас она старается не обращать на них внимание. Она считает, что оскорбления хейтеров больше говорят не о ней, а об их психологических трудностях.

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