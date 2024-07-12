«Тихая и камерная»: звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова рассказала о свадьбе

41-летняя экс-участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова призналась, что хочет «тихую» свадьбу. Подробностями личной жизни она не делится, но говорит, что «там много что происходит». Михалкова пообещала рассказать, когда «придет время».

Интервью с Михалковой опубликовал сайт Kp.ru.

На вопрос, как она видит идеальную свадьбу, Михалкова заявила: «Лучшей для меня станет тихая и камерная свадьба, в кругу родных и самых близких друзей».

Она считает, что этот «особенный день» должен доставлять радость супругам. Говоря о детях, Михалкова сообщила: «Я хочу много, троих».

Также юмористка утверждает, что «не рассматривает мужчину как банкомат». По мнению Михалковой, он нужен «для счастья, любви и духовного равновесия».

Она уверена, что нельзя видеть в избраннике источник денег – это должен быть самый дорогой и близкий человек. В качестве примера отношений Михалкова назвала брак Галины Вишневской и Мстислава Ростроповича, любовь которых продлилась 52 года – до конца жизни супруга.

Ранее Михалкова рассказывала об отношениях с бывшими коллегами по шоу «Уральские пельмени».