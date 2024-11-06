«Все чинно-спокойно»: Тимати рассказал о посещении вечеринок P. Diddy

Российский рэпер Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) рассказал о посещении вечеринок американского коллеги P. Diddy (настоящее имя Шон Комбс), которого в настоящий момент обвиняют в изнасилованиях, торговле людьми и других тяжких преступлениях. Соответствующая публикация появилась на его странице во «ВКонтакте».

Как признался Тимати, ничего предосудительного в поведении американского артиста не замечал и не видел. Он отметил, что с Комбсом его познакомил некий человек из Казахстана, который на тот момент жил в Нью-Йорке. Тогда российский исполнитель загорелся идеей поработать с американцем и нашел необходимый бюджет для записи песни и клипа.

После выхода композиции музыканты продолжили общаться, а Тимати побывал на тусовках в Лос-Анджелесе и Каннах. Юнусов заверил, что те мероприятия проходили вполне спокойно.

«Все чинно-спокойно. Разлитое шампанское, черная икра <...> Послушали треки, поговорили, сделали фотографии, что-то обсудили и разъехались. Для меня на этом вечеринка закончилась, так же как для многих», — поделился рэпер.

На яхте в Каннах Тимати также проводил время с Комбсом в компании актера Леонардо Ди Каприо, певицы Перис Хилтон и семейства Кардашьян. Артист, комментируя мероприятия, на которых он сумел побывать, уточнил, что никаких оргий там не было.

«Мне тогда было 27 лет, все остальные были кратно старше. Да, кто-то что-то курил, кто-то выпивал. Но не могу сказать, что я видел вечеринки, о которых пишут в интернете, где в клетках заперты женщины, с раздетых девчонок кто-то ест суши, есть какие-то несовершеннолетние и толпы нанятого эскорта. Ничего я не видел», — подытожил он.

Ранее P. Diddy ответил на обвинения бывшего заключенного в насилии.