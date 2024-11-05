P. Diddy прокомментировал обвинения бывшего заключенного в сексуальном насилии

Американский рэпер P. Diddy (настоящее имя Шон Комбс) отреагировал на обвинения бывшего заключенного в насилии. Об этом сообщает In Touch Weekly.

По данным источника, Деррек Ли Карделло-Смит подал иск против артиста, заявив, что тот надругался над ним и сам же в этом признался. Мужчина уточнил, что знакомство с Комбсом состоялось в 1997 году, когда Деррек работал барменом на одной из вечеринок звезды. На одной из них рэпер якобы дал выпить Карделло-Смиту, после чего тот потерял сознание. Очнувшись, он обнаружил, что исполнитель вступил в интимную связь с незнакомой женщиной — в этот же момент он посмотрел на бармена и заявил: «Я сделал это и с тобой».

По словам адвокатов P. Diddy, в этом иске есть несколько несостыковок, включая место инцидента. Сам же музыкант в ярости и рассказал, что выдвинутое ему обвинение является ложным и смехотворным. Главный аргумент защиты артиста — тот факт, что Деррек неоднократно и сам был осужден за различные преступления.

«Этот человек — осужденный преступник и сексуальный хищник, который был осужден по 14 пунктам обвинения в сексуальном насилии и похищении людей за последние 26 лет. Теперь в его резюме есть и мошенничество в суде из тюрьмы. Мистер Комбс никогда о нем не слышал, не говоря уже о том, что ему вручали какой-либо иск», — поделился адвокат рэпера.

Напомним, 17 сентября P. Diddy задержали в Нью-Йорке по подозрению в сексуальном насилии, торговле людьми и рэкете. Даже залог в размере 50 млн долларов и обещание не контактировать с женщинами, кроме родственников, и свидетелями по делу не помогли продюсеру выйти на свободу. Продюсеру грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы и минимум 15 лет тюрьмы, если его признают виновным.

Ранее стало известно, что P. Diddy приглашал к себе моделей и заставлял их смотреть клипы Дженнифер Лопес.