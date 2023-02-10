18:44, 10 февраля 2023
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«Все четверо сразу»: Оксана Самойлова две недели молчала о драме в семье
Оксана Самойлова сообщила о болезни одновременно четверых детей.
Фото: Starface.ru
Блогер Оксана Самойлова вышла в соцсети спустя две недели молчания и попросила ни о чем не спрашивать. Она заметила, что поклонники «переживали и скучали».
Самойлова сообщила: «Только мы вернулись домой, все четверо сразу заболели».
Жена рэпера Джигана показала, как дочь делает ингаляцию с помощью небулайзера.
«Мы дома уже дней 10», - призналась Самойлова в соцсетях 10 февраля. В их доме до сих пор стоит елка, но вскоре новогоднее дерево разберут.
Напомним, ее семья долгое время путешествовала. Последним местом отдыха стал остров Маврикий. Там 34-летняя блогер сильно пострадала – проблемы проступили на лице.
Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена)
Автор:Лилия КараеваТеги:
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