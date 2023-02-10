«Все четверо сразу»: Оксана Самойлова две недели молчала о драме в семье

Блогер Оксана Самойлова вышла в соцсети спустя две недели молчания и попросила ни о чем не спрашивать. Она заметила, что поклонники «переживали и скучали».

Самойлова сообщила: «Только мы вернулись домой, все четверо сразу заболели».

Жена рэпера Джигана показала, как дочь делает ингаляцию с помощью небулайзера.

«Мы дома уже дней 10», - призналась Самойлова в соцсетях 10 февраля. В их доме до сих пор стоит елка, но вскоре новогоднее дерево разберут.

Напомним, ее семья долгое время путешествовала. Последним местом отдыха стал остров Маврикий. Там 34-летняя блогер сильно пострадала – проблемы проступили на лице.