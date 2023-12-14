«Все было очень плохо»: известный хореограф пожаловался на жестокость Пугачевой

Хореограф Мигель вспомнил, как плакал из-за жестокости Аллы Пугачевой. Об этом артист рассказал в эфире шоу «Фабрика с Яной Чуриковой».

Мигель сообщил, что в начале карьеры у него были теплые отношения с певицей. Именно она подтолкнула его к участию в «Фабрике звезд». Кроме того, артисту довелось выступить с Пугачевой на одной сцене. Тогда они исполняли песню «Кафешка».

Однако спустя годы Мигель изменил свое отношение к исполнительнице хита «Арлекино». Дело в том, что он являлся режиссером ее «Рождественских встреч». От совместной работы у хореографа остались негативные воспоминания.

«Я больше не буду работать с Аллой Пугачевой. Я натолкнулся на стену непонимания. Очень плохо все было и некрасиво. У меня был шок, когда в конце в ряд стояли знаменитости, и она каждого отчитывала», — высказался артист.

Мигель считает, что ни один хореограф не заслуживает того, что позволяют себе звезды шоу-бизнеса. Вот почему он уже много лет не работает с артистами и занимается только своими проектами.

Ранее сообщалось о том, что россияне выступили против новогоднего обращения Аллы Пугачевой. Подробности смотрите в этой статье.