Россияне выступили против новогоднего обращения Аллы Пугачевой

Недавно в Сети была создана петиция с просьбой к певице Алле Пугачевой записать для соотечественников новогоднее обращение с извинениями. Инициативу прокомментировала и поддержала даже журналистка Ксения Собчак. Вот только за шесть дней собралось всего 2300 желающих увидеть и услышать Примадонну в конце декабря.

По информации издания aif.ru, такое небольшое количество подписей говорит о том, что россияне не хотят обращения Аллы Борисовны. И Ксения Анатольевна тоже подчеркивала, что голосов почти за неделю собралось совсем немного. При этом в 2017 году другое письмо, связанное тоже с Пугачевой, поддержали более 100 тысяч человек. Идея заключалась в том, чтобы убрать певицу и «ее компанию» из новогодних передач.

К слову, тогда из-за огромного количества подписей Пугачева даже не смогла промолчать. Она назвала всех инициаторов злопыхателями.

Напомним, что больше года назад Алла Борисовна уехала из России вместе с семьей. Сначала она обосновалась в Израиле, потом перебралась на Кипр. Теперь же появилась информация, что она готовится к переезду в Лондон.