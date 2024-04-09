Опасался за свое состояние: накануне смерти Евгений Кунгуров обращался к врачу

Заслуженный артист России, оперный певец Евгений Кунгуров, скончавшийся 8 апреля, в последние годы жизни страдал от серьезного психического заболевания. Выяснилось, что накануне смерти артист обращался к врачу с просьбой о помощи, но от госпитализации отказался. Об этом сообщает mk.ru.

По данным издания, незадолго до трагедии Евгений Кунгуров переписывался с врачом, под наблюдением которого наблюдался в связи с диагностированным заболеванием. Певец высказывал опасения в связи со своим состоянием. Тогда медик порекомендовал артисту немедленно госпитализироваться, однако бывший участник проекта «Голос» отказался.

Напомним, как сообщал Telegram-канал Mash, Евгений Кунгуров трижды проходил лечение в психиатрической клинике. У певца диагностировали смешанное тревожное расстройство и клиническую депрессию. Более того, артист жаловался на раздвоение личности, расслоение сознания, тревогу и апатию. Однако, по информации Mash, психические расстройства Евгения Кунгурова осложнялись проблемами со здоровьем — певец наблюдался у онколога.

Напомним, 8 апреля возле многоэтажки в Пресненском районе Москвы обнаружили тело артиста. Незадолго до этого супруга Евгения Кунгурова обратилась в полицию и рассказала, что получила от мужа странное сообщение, после чего он перестал выходить на связь.

Евгений Кунгуров — российский оперный и эстрадный певец (баритон), заслуженный артист России. Являлся постоянным солистом Калининградского музыкального театра, ведущим телепередачи «Романтика романса», участником проекта «Большая опера» на телеканале Культура, а также проектов «Голос» и «Один в один!» на Первом канале.

Ранее мы писали о том, что проблемы с ментальным здоровьем у Евгения Кунгурова начались еще 10 лет назад. Все началось с депрессии, а усугубилось состояние артиста из-за алкоголя.