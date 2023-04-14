«Все бурлит!»: 46-летний Николай Басков намекнул на новый роман

После расставания с Викторией Лопыревой в 2018 году Николай Басков перестал афишировать личную жизнь. Вечный жених и лишь единожды муж неожиданно перестал говорить о своих любовных похождениях, посещать светские мероприятия в компании дам, а также публиковать фотографии в социальных сетях. В блоге артиста все теперь связано лишь с работой, поэтому узнать, что с ним происходит за пределами камер и прожекторов, довольно тяжело.

Вечером 13 апреля в Москве состоялся концерт «Новый МузОN», на котором появился и постройневший Николай Басков. Несмотря на то, что в конце прошлого года певец столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем, сейчас он выглядит полностью восстановившимся. Вместе с физической формой в порядке у исполнителя было и настроением в этот день. Он активно общался с журналистами и даже отвечал на вопросы о дамах сердца.

Много подробностей Басков раскрывать не стал, но намекнул, что состоит в романтических отношениях. Он признался, что всегда влюблен, хоть и не раскрыл имя избранницы. «У меня всегда все бурлит! И романтика в моей жизни всегда, так как я просто романтичный человек», - поделился Николай с изданием Teleprogramma.pro.

Отметим, что певец действительно «всегда влюблен». После развода со Светланой Шпигель Басков стал менять девушек каждые несколько лет. Среди его избранниц были Оксана Федорова, Анастасия Волочкова, Виктория Лопырева, а также София Кальчевая. Со всеми возлюбленными певец собирался в ЗАГС, но в итоге ни с одной так и не дошел до него.

К слову, о влюбленности ранее сообщал и коллега Николая Филипп Киркоров. Пока подробностей он не раскрывает, однако его бывшая «невеста» Катя Гусева рассказала порталу «Страсти», какая женщина должна быть с артистом.