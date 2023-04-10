Бывшая «невеста» Филиппа Киркорова Катя Гусева заявила, что в восторге от его нового имиджа
Фото: Архив Кати Гусевой
С конца прошлого года внешность Филиппа Киркорова претерпела существенные изменения. Он начал готовиться к своему 56-летию при помощи различных пластических и косметологических операций. Сначала он убрал лишний жир, из-за чего у него появились ярко выраженные скулы, затем сделал пластику живота, сформировал фигуру настоящего атлета, а завершил преображение голубыми линзами и окрашиванием бороды в белый цвет. Новый облик артиста принимают не все поклонники. В Сети активно обсуждают, что певец стал выглядеть на 30 лет старше. Однако с этим мнением не согласилась бывшая «невеста» Филиппа Катя Гусева.
В интервью изданию «Страсти» звездный диджей, которой долгое время приписывали роман с Киркоровым, заявила, что она крайне довольна всеми его изменениями во внешности. Пока она еще не видела его в живую, но даже по видео в социальных сетях может сказать, что выглядит Филипп отлично.
«Я в восторге от того, как сейчас выглядит Филипп! Потрясающая физическая форма. Мне нравятся очень его изменения в фигуре. По видео, что я видела в социальных сетях, он выглядит роскошно. Но смогу воочию его увидеть и оценить только 16 апреля, когда буду открывать его сольный концерт в Санкт-Петербурге», - призналась Катя.
Также Гусева поразмышляла и по поводу новой любви исполнителя, о которой активно пишут в СМИ. Напомним, что сам Киркоров заявил, что у него есть женщина, которая сейчас делает его счастливым. Более того, по его словам, она уже даже живет вместе с ним. Однако, как оказалось, скрывает личность избранницы Филипп не только от журналистов, но и от друзей.
«Я не знаю, в кого он сейчас влюблен, он это скрывает. Но мне кажется, с Филиппом должна быть однозначно яркая, роковая, успешная, популярная девушка, потому что Филипп любит талантливых людей», - поделилась мнением диджей.
К слову, сама Катя уже не жалеет, что с исполнителем хита «Зайка моя» у них не получилось построить семью. Она считает, что, если не вышло, значит, так было нужно. Сейчас она счастлива с адвокатом Михаилом Сазановым и активно готовится к свадьбе, на которую также приглашен и Филипп Киркоров.
«Никогда ни о чем не жалею. Могу только вспомнить с грустинкой. Я считаю, что если это не сложилось, то так должно было быть. Я просто очень люблю Филиппа. Это такой очень близкий мне человек, который протянул мне руку в свое время. И я считаю, что моя история популярности благодаря ему тоже имеет место быть, потому что он мне очень помог, поддерживал. Я была его официальным диджеем, которым и являюсь до сих пор», - рассказала Катя Гусева.
Полное интервью с Катей Гусевой о подготовке к свадьбе, женихе, карьере и Филиппе Киркорове читайте на сайте «Страсти».