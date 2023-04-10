Бывшая «невеста» Филиппа Киркорова Катя Гусева заявила, что в восторге от его нового имиджа

Также Гусева поразмышляла и по поводу новой любви исполнителя, о которой активно пишут в СМИ. Напомним, что сам Киркоров заявил, что у него есть женщина, которая сейчас делает его счастливым. Более того, по его словам, она уже даже живет вместе с ним. Однако, как оказалось, скрывает личность избранницы Филипп не только от журналистов, но и от друзей.

«Я не знаю, в кого он сейчас влюблен, он это скрывает. Но мне кажется, с Филиппом должна быть однозначно яркая, роковая, успешная, популярная девушка, потому что Филипп любит талантливых людей», - поделилась мнением диджей.

К слову, сама Катя уже не жалеет, что с исполнителем хита «Зайка моя» у них не получилось построить семью. Она считает, что, если не вышло, значит, так было нужно. Сейчас она счастлива с адвокатом Михаилом Сазановым и активно готовится к свадьбе, на которую также приглашен и Филипп Киркоров.

«Никогда ни о чем не жалею. Могу только вспомнить с грустинкой. Я считаю, что если это не сложилось, то так должно было быть. Я просто очень люблю Филиппа. Это такой очень близкий мне человек, который протянул мне руку в свое время. И я считаю, что моя история популярности благодаря ему тоже имеет место быть, потому что он мне очень помог, поддерживал. Я была его официальным диджеем, которым и являюсь до сих пор», - рассказала Катя Гусева.

Полное интервью с Катей Гусевой о подготовке к свадьбе, женихе, карьере и Филиппе Киркорове читайте на сайте «Страсти».