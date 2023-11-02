«Все бумерангом»: Александр Петров ответил на упреки Кристины Асмус

Александр Петров ответил на упреки Кристины Асмус о том, что он пытается лишить ее работы, об этом сообщает The Voice.

Между дружбой с Александром Петровым и его бывшей возлюбленной Стасей Милославской Кристина Асмус выбрала последнюю. Дело в том, что Петров недавно ушел от Милославской к 22-летней Виктории Антоновой.

После того, как Асмус поддержала девушку, Петров стал ей мстить. Недавно она пожаловалась на то, что некий «ранимый друг» через знакомых пытается лишить ее работы.

«Я решила не отвечать на беспомощные поступки зависимого человека. Лучше обниму покрепче. Друг, выздоравливай», — написала она.

Через несколько дней на это ответил сам Петров. Он процитировал стихотворение поэтессы Шахназ Сайн.

«Все бумерангом, господа. Все бумерангом отражается. Если плюете в чью-то спину, это, несомненно, возвращается», — процитировал стих он.

Впрочем, комментаторы под записью тут же поспешили напомнить Петрову о том, что нет ничего плохого в поддержке подруги в трудное для нее время: «Ну женились вы и живите счастливо. Причем тут Кристина? Она просто поддержала свою подругу. Ну не может мужчина опускаться до такой степени, чтобы проклинать человека на весь свет», «Бедная Асмус, вот такой бумеранг».

Ранее мы писали о том, что Екатерина Варнава назвала свадьбу Петрова унизительной для Милославской.