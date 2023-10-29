Ни один психотерапевт не справится: Варнава посочувствовала Милославской из-за свадьбы Петрова

Актриса Екатерина Варнава пристыдила известного российского актера, неожиданно женившегося на никому ранее неизвестной девушке. Она не стала называть имен, но намекнула, что речь идет об Александре Петрове, который долгое время жил с коллегой Стасей Милославской, а потом сообщил о свадьбе с другой.

«Это так унизительно, так страшно. Ни один психотерапевт с этим не справится», — высказалась Екатерина в шоу «Сережа и микрофон» на YouTube.

Она поддержала девушку, с которой так поступил любимый мужчина и подчеркнула, что не представляет, как пережить подобное.

Сам Александр Петров ситуацию с женитьбой так не прокомментировал. При этом он регулярно рассказывает, как счастлив в новых отношениях.

Ранее мы писали, что звезда «Льда» рассказал, как сделал супруге предложение руки и сердца. Как выяснилось, Петров не готовился специально к этому событию и позвал замуж Викторию спонтанно. У него не было с собой кольца, поэтому он воспользовался веточкой дерева.