«Все будут ошарашены»: Сергей Соседов высказался о перезапуске Максимом Фадеевым группы Serebro

Недавно продюсер Максим Фадеев объявил о перезапуске поп-группы Serebro, которая просуществовала на российской эстраде 13 лет. Он представил новый состав коллектива из трех участниц, имена которых пока не раскрываются. В беседе с Teleprogramma.pro музыкальный критик Сергей Соседов оценил идею возрождения группы и высказался о ее перспективах.

Сообщается, что новые солистки группы Serebro будут исполнять как уже известный репертуар коллектива, так и новые песни, в том числе на китайском языке.

Музыкальный критик Сергей Соседов поделился мнением об обновлении группы и ее успешности. Журналист признался, что никогда не испытывал симпатии к коллективу.

«Группа Serebro мне никогда не нравилась. То, как они пели, как выглядели, — все это было довольно вульгарно», — заявил Сергей Соседов.

По словам критика, судьба проекта будет зависеть от того, какие песни напишет для группы Максим Фадеев.

«Он хочет другой сделать проект, противоположный по имиджу, но при этом сохраняет название группы Serebro и количество участников. Ну, посмотрим. Важен репертуар, что напишет Фадеев. Какие композиции, как это будет представлено на сцене, в клипах», — отметил журналист.

Однако Сергей Соседов оценил идею исполнения коллективом песен на китайском языке.

«Вот это может быть интересно и здорово. Это мне видится чем-то экстраординарным. Может быть, как раз песни на китайском я бы в первую очередь послушал. <…> Надо поражать уже материалом. Выпустить клип на китайском, без разговоров. Надо выпустить, и пусть все будут ошарашены», — заключил критик.

Ранее мы писали о том, что продюсер Сергей Дворцов раскрыл имя одной из новых солисток группы Serebro. Ею станет певица Алиса Кожина, победившая в шоу «Голос. Дети» в 2014 году.