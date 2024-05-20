Победительница шоу «Голос. Дети» станет новой солисткой группы Serebro

Музыкальный продюсер Сергей Дворцов заявил, что его коллега Максим Фадеев планирует возродить группу Serebro. Он уже пригласил в обновленный коллектив победившую в 2014 году в шоу «Голос. Дети» Алису Кожину.

«Остальные солистки — тайна, под секретом. Максим просил это дело не выдавать», - приводит слова Дворцова Life.ru.

Он также назвал Фадеева талантливым продюсером и профессионалом своего дела, но выразил опасения, что новый состав группы не сможет затмить Ольгу Серябкину и Лену Темникову, которые сейчас выступают сольно.

В связи с этим Дворцов посоветовал Фадееву сделать акцент на китайскую аудиторию, а перезапуск группы должен нести в себе «новую эру», так как «народу нужны новые голоса и таланты».

Ранее Максим Фадеев заявил, что мировой успех отличает группу Serebro от украинского коллектива «ВИА Гра». Продюсер напомнил, что Serebro было пять мировых успехов, а у проекта Константина Меладзе не было и не будет ни одного.