«Все будет хорошо»: Natan впервые публично обратился к Лерчек после интрижек в шоу

Natan впервые публично обратился к Лерчек после интрижек в шоу.

Рэпер и Валерия Чекалина стали участниками первого сезона реалити на выживание «Звезды в джунглях», где он изменил супруге. Но после окончания проекта блогерша призналась, что интрижка с артистом была его пиар-ходом, а он просто использовал ее чувства ради продвижения.

Однако Natan опроверг данное заявление Лерчек в своем новом интервью. Он признался, что Валерия ошибается на этот счет, ведь ее отношение к девушке было искренним. Кроме того, певец подчеркнул, что надеется на личный разговор с девушкой.

«Это абсолютно не так... Когда она выйдет на связь, тогда это будет равнозначным диалогом. Если я буду говорить: "Нет, ты что! Просто посмотри и ты распознаешь чувства, действительно романтические отношения…" — это будет каким-то нелепым выгораживанием себя. Сейчас, сидя на интервью и зная, что Лера ничего не ответит, это будет как-то некрасиво и несправедливо. Дай бог у Леры все будет хорошо. Об этом можно будет поговорить», — разоткровенничался артист в шоу «50 вопросов».

Также Natan не стал скрывать, что действительно просил вырезать из шоу некоторые сцены: ему не хотелось, чтобы его разговоры с Лерчек о проблемах в семье и интимные моменты попали в эфир. Певец объяснил, что тогда находился под алкогольным опьянением, из-за чего с трудом мог контролировать свои действия.

«В принципе для меня все это было большой веселухой, вот ты оторвался от Москвы и начал творить дичь. Я осознавал, что творю дичь. А когда ты бухой, то для тебя нет никаких запретов. Но это же не сразу все случилось», — вспоминал артист.

Ранее мы писали о том, что Блогерша Мария Погребняк позвонила рэперу Natan и осудила его за измены жене.