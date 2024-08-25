«Все будет хорошо»: Анна Асти поддержала обманутую мошенниками Ларису Долину

Анна Асти (настоящее имя Анна Дзюба) прокомментировала ситуацию с мошенниками, в которой оказалась Лариса Долина. Исполнительница хита «По барам» выразила сочувствие потерявшей деньги артистке.

Певица считает, что сейчас никто не застрахован от мошенников, и их жертвой может стать каждый. Застраховаться от этого невозможно — это дело одного случая, уверена Анна.

При этом звезда верит, что справедливость, правда и любовь одержат победу. Она пожелала победительнице шоу «Три аккорда» заработать больше, чем она потеряла.

«Я все еще надеюсь, что все будет хорошо, и придет много-много больше, чем, возможно, она могла потерять», — приводит ее слова Telegram-канал «Звездач».

Ранее мы писали, что телефонные мошенники втерлись в доверие к певице Ларисе Долиной, используя имя декана факультета музыкального эстрадного искусства Московского государственного института культуры, где преподает и сама артистка. Исполнительница хита «Погода в доме» наняла риелтора и лично показывала квартиру. Причем она сама согласилась сделать скидку и продать недвижимость за 112 миллионов рублей, что на 10−20 миллионов ниже рыночной стоимости.