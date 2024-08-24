Сама показывала квартиру покупателям: раскрыты детали обмана Ларисы Долиной

Телефонные мошенники втерлись в доверие к певице Ларисе Долиной, используя имя декана факультета музыкального эстрадного искусства Московского государственного института культуры, где преподает и сама артистка.

Как пишет mk.ru, преступники впервые вышли на связь с Долиной в апреле и сообщили ей, что в институте идет проверка ФСБ, поэтому в ближайшее время с ней свяжутся представители ведомства. Несмотря на то, что данная схема обмана довольно широко известна, Долина ничего не заподозрила.

По данным издания, за четыре месяца певица ни разу не поинтересовалась у настоящего декана о том, была ли в институте проверка спецслужб.

Сама исполнительница хита «Погода в доме» объяснила свое поведение желанием не поднимать шумиху, а также верой в реальность операции ФСБ.

Далее мошенники убедили артистку, что данные ее счетов попали к злоумышленникам, поэтому средства необходимо «спасать» переводами на «безопасные счета». Певица без сомнений согласилась расстаться со своими сбережениями и при помощи нескольких онлайн-платежей передала неизвестным 70 миллионов рублей. Этого мошенникам показалось мало, поэтому они принялись за элитную недвижимость звезды, расположенную в Ксеньинском переулке в центре Москвы.

Как выяснили журналисты издания, Долина наняла риелтора и лично показывала квартиру. Причем она сама согласилась сделать скидку и продать недвижимость за 112 миллионов рублей, что на 10-20 миллионов ниже рыночной стоимости.

Кроме того, преступники уговаривали Долину продать загородный дом, но она категорически отказалась. После этого артистку убедили взять кредит в 50 миллионов рублей под залог особняка. Эта афера мошенникам не удалась, так как в банке заподозрили неладное и заблокировали сделку.

Ранее адвокат Ильдар Мухаметзянов объяснил сайту «Страсти», в каком случае Долиной удастся вернуть квартиру. Сделку признают недействительной, если артистка докажет неспособность отдавать отчет своим действиям.