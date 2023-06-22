«Все бросить и уехать»: 86-летняя актриса Светлана Немоляева заговорила об отъезде из РФ

Год назад в мире отечественного шоу-бизнеса произошел раскол. Тогда многие артисты в спешке покинули территорию РФ и оборвали связи с нашей страной. Речь идет про Аллу Пугачеву, Лайму Вайкуле, Веру Брежневу, Светлану Лободу и других артистов. В беседе с порталом «Дни.ру» актриса Светлана Немоляева прокомментировала сложившуюся ситуацию.

По словам знаменитости, ее никогда не посещали мысли об отъезде из страны. Знаменитость не может понять, как многие коллеги отказались от народа и страны, в которой они когда-то построили успешную карьеру. Для Немоляевой подобный поступок является грехом.

«Как все бросить, наплевать на зрителей и уехать? Кому ты там будешь нужен?» — возмутилась артистка.

Кроме того, знаменитость добавила: она никогда не поймет тех звезд, которые покинули территорию страны и стали критиковать россиян. «Это словно поливать свою мать родную», — пояснила Немоляева.

При этом знаменитость лояльнее относится к тем коллегам, которые уехали из-за беспокойства за недвижимость и счета. Артистка считает, что их переживания «можно понять».

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