Получившая травму Светлана Немоляева рассказала, где нашла отдушину после смерти мужа

Актриса Светлана Немоляева каждую свободную минутку предпочитает проводить на своей подмосковной даче в Абрамцеве. Там она растит не овощи и зелень, а сажает цветы, к которым питает любовь.

Звезда фильма «Служебный роман» на участке имеет пионы, флоксы, тюльпаны, гортензии и крокусы. Однако розы не растут, что печалит актрису. Дело в том, что почва на даче глинистая и слишком мало солнца.

Примечательно, но даже гримерка Немоляевой заставлена цветами — геранью. Кроме того, в квартире стоят розы.

Артистка объяснила, что является частым гостем в садоводческих магазинах. На цветах Немоляева помешалась давно. Однако друзья и коллеги часто высмеивают увлечение актрисы, чего не сказать о супруге. Александр Лазарев, наоборот, всегда поддерживал ее страсть к цветам.

Напомним, что в 2022 году Светлана Немоляева получила травму, разбирая вещи на даче. Актриса не способна была ходить из-за перелома и ушибов. Подкосила здоровье и смерть мужа в 2011 году. По данным, у него оторвался тромб.

Ранее мы писали, что коллега Светланы Немоляевой раскрыл правду о состоянии актрисы.