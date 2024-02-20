«Все болячки прошли»: Стаханова рассказала, как Баринов смог отыграть спектакль с переломом отростка позвоночника

Актриса Галина Стаханова объяснила, как ее коллега Валерий Баринов смог выйти на сцену и отыграть спектакль, несмотря на перелом отростка позвоночника. По ее словам, многие артисты сталкиваются с тем, что приходится работать, игнорируя боль и плохое самочувствие.

Напомним, что недавно 78-летний народный артист РФ неудачно упал и серьезно травмировался. Врачи диагностировали у него перелом, а также ушибы грудной клетки и спины. Однако сразу после этого он вернулся на работу и смог появиться в театральной постановке. Впрочем, в отличие от зрителей, поступок Баринова не удивил его коллег. Как заявила Стаханова, это специфика профессии – выходить на сцену, несмотря ни на что.

Артистка призналась, что и сама продолжала работать, когда ей было плохо. При этом во время спектакля все неприятные симптомы куда-то исчезали.

«У меня температура поднялась с утра, целый день пролежала, а вечером на спектакль поехала. Бывают такие моменты. И все болячки прошли, как будто и не кашляла, и не сопела, и ничего. Сцена лечит», - рассказала Галина Стаханова в беседе с Пятым каналом.

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