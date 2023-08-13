Нещадно мало: Галина Стаханова раскрыла сумму своей пенсии

Советская и российская актриса театра и кино Галина Стаханова рассказала о пенсии артистов. Из-за маленькой суммы 82-летняя женщина вынуждена подрабатывать.

Оказалось, что прибавка к пенсии доступна только актерам, имеющим звания. Стаханова призналась, что ее пенсия составляет 30 тысяч рублей.

Галина Константинова едва выживает на пенсию, поэтому берет подработки. Сейчас она снимается во второй части детского фильма «Чертов камень», пишет «Абзац».

Однако Стаханова выделяет время на отдых. Актриса любит компьютерные игры.

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