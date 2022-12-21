Все больше «раздувает»: неприлично полная и отекшая Бьянка объявилась после исчезновения со сцены
«Проснулась с таким лицом»: опухшая Бьянка сделала заявление по поводу своего здоровья.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Уже некоторое время в Сети обсуждают изменения во внешности Бьянки. Артистка уже давно не может похвастаться той стройностью, которая у нее была еще десять лет назад, но поклонники и не думали, что певица может себя так сильно запустить. Еще больше она заставила волноваться фанатов, появившись в шоу «Дуэты» на канале «Россия 1».
На сцене Бьянка выглядела нездорово полной, и как выяснилось, это не простые проблемы с весом. Певица в личном блоге рассказала, что опухла из-за проблем с желудком и аллергии. Исполнительница призналась, что раньше ела все подряд, включая вредную пищу, и это привело ее к печальным последствиям.
«Раньше не верила в какие-то аллергены, не верила во вред лактозы и так далее, но проснулась с таким лицом, как будто выпила семь литров воды на ночь — это, конечно же, не так. Я сейчас усердно лечу желудок», - пожаловалась артистка.
Сторис Бьянки
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Также Бьянка показала поклонникам свое опухшее от болезни лицо. У артистки увеличились в размере щеки, губы и даже нос. Певица рассказала, что для нее это «катастрофа мирового масштаба», и она пока ничего не может с этим сделать. Девушка соблюдает правильное питание и чистит желудок, но на данный момент эффекта от этого нет.
Сейчас певица находится на гастролях, но обещает обратиться за помощью к медикам, как только вернется в столицу. Отставлять все, как есть, Бьянка в любом случае не собирается. «Придется все замазывать. Я все равно буду красивая, но могла бы быть еще лучше… Новый год все-таки. Так нечестно — королева всегда должна быть самая красивая», - подытожила артистка.
Ранее эксперт рассказала, чем чревато игнорирование нездоровой полноты для Бьянки.