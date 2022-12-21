Все больше «раздувает»: неприлично полная и отекшая Бьянка объявилась после исчезновения со сцены

Уже некоторое время в Сети обсуждают изменения во внешности Бьянки. Артистка уже давно не может похвастаться той стройностью, которая у нее была еще десять лет назад, но поклонники и не думали, что певица может себя так сильно запустить. Еще больше она заставила волноваться фанатов, появившись в шоу «Дуэты» на канале «Россия 1».

На сцене Бьянка выглядела нездорово полной, и как выяснилось, это не простые проблемы с весом. Певица в личном блоге рассказала, что опухла из-за проблем с желудком и аллергии. Исполнительница призналась, что раньше ела все подряд, включая вредную пищу, и это привело ее к печальным последствиям.

«Раньше не верила в какие-то аллергены, не верила во вред лактозы и так далее, но проснулась с таким лицом, как будто выпила семь литров воды на ночь — это, конечно же, не так. Я сейчас усердно лечу желудок», - пожаловалась артистка.