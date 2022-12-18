«Поломки накапливаются»: диетолог назвала риски для раздувшейся Бьянки

Певица Бьянка последнее время шокирует своим внешним видом. Девушка внезапно набрала достаточно лишний вес. Сама же певица грешит на гормональный сбой.

Врач-диетолог Маргарита Королева отметила, что сбой в эндокринной системе мог к такому привести Бьянку. Однако девушка может все исправить спортом и питанием, главное – хотеть. Для этого стоит исключить и стресс, который тоже мог стать фактором к набору килограммов.

Королева предупредила, что, если в скором времени не решить проблему, девушку ждут серьезные последствия для здоровья. «Поломки накапливаются», а потом человека ждет нарушенный углеводный обмен, сердечно-сосудистые патологии, гипертония, отметила врач.

Ранее мы писали, почему располневшая Бьянка пропала с экранов из-за проблем со здоровьем.