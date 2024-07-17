Все больше похож на Киркорова: Анастасия Стоцкая снялась с повзрослевшим сыном

Певица и актриса Анастасия Стоцкая впервые за долгое время сфотографировалась с 13-летним сыном. Уже довольно давно поклонники говорят о том, что мальчик похож на артиста Филиппа Киркорова. И чем взрослее он становится, тем больше общих черт находят в Сети.

Исполнительница родила сына Александра от Сергея Абгаряна. Также у нее есть дочь Вера. Оба ребенка, по мнению пользователей, больше похожи не на отца, а на друга и коллегу Стоцкой Киркорова. Первое время вокалистка довольно остро реагировала на все эти намеки, но потом перестала доказывать что-то общественности.

Тем не менее, слухов меньше не стало. Недавно Александр отметил день рождения, и Анастасия показала их прогулку по Москве. Кадры вызвали бурные обсуждения в Сети. Комментаторы писали, что мальчик даже ростом пошел в Филиппа.

Напомним, что с Абгаряном Стоцкая развелась в 2019 году. Долгое время она старалась сохранить семью, но у нее ничего не получилось. После расставания с мужем она начала встречаться с коллегой Александром Казьминым.

Ранее Анастасия Стоцкая отреагировала на слухи о тайной свадьбе.